NSND Đặng Hùng qua đời

Ông nhẫn nại tìm tòi, sáng tạo dựa trên chất liệu các điệu múa dân gian dân tộc như: Raglai, Cơ Ho, Khmer và Chăm. NSND dành hơn 10 năm để đi vào các làng Chăm ở Ninh Thuận, Bình Thuận “đãi cát tìm vàng” trên vùng đất chứa đựng nhiều kho tàng văn hóa này.

Kết quả của quá trình dày công tìm hiểu, sáng tạo của Đặng Hùng là loạt tác phẩm gây ấn tượng mạnh như Múa khát vọng, Múa quạt Chăm, Múa chiếc khăn Ma-aom… giúp ông trở thành NSND.