NPK Phú Mỹ năm 2021: Tăng trưởng vượt bậc

Thi đua với sản xuất và nỗ lực vượt qua các thách thức to lớn vì đại dịch COVID-19 làm gián đoạn nghiêm trọng lưu thông, vận chuyển hàng hóa, công tác kinh doanh NPK Phú Mỹ trong 9 tháng đầu năm 2021 cũng có bước tăng trưởng ấn tượng. Tận dụng lợi thế về hệ thống kho bãi, nhà phân phối bao phủ rộng rãi trên khắp cả nước, điều độ hợp lý, triển khai các chương trình marketing linh hoạt nên tiêu thụ được gần 121.500 tấn NPK Phú Mỹ, đạt 111% kế hoạch 9 tháng đầu năm và 87% kế hoạch năm 2021, tăng tới 75% so với cùng kỳ năm 2020. So với sản lượng sản xuất nêu trên, có thể nói, “NPK Phú Mỹ sản xuất tới đâu, bán hết tới đấy”.

NPK Phú Mỹ có nhiều dòng công thức và được bà con nông dân đón nhận, đánh giá cao.

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu 160.000 tấn NPK trong năm 2021