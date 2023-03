Novaland, Vingroup, Vinhomes… mỗi ngày phải trả mấy tỷ đồng lãi vay?

Ở chiều ngược lãi, những doanh nghiệp ít sử dụng đòn bẩy như Công ty cổ phần đầu tư Nam Long (mã: NLG), mỗi ngày chỉ ra 320 triệu đồng tiền lãi vay. Tuy nhiên con số này cũng đã tăng tới 42% so với năm 2021.

Nếu chỉ xét riêng số tiền trả lãi vay thì chưa phản ánh đủ được gánh nặng đối với doanh nghiệp. Ngoài ra việc so sánh con số này giữa các doanh nghiệp chưa đầy đủ do có sự khác nhau về quy mô. Do đó chúng ta cần xem xét tỷ lệ khoản tiền lãi so với doanh thu thuần. Hiểu đơn giản, tỷ trọng này sẽ cho biết doanh nghiệp phải bỏ ra bao nhiêu phần để trả lãi từ tiền thu về từ bán hàng hóa dịch vụ.

Novaland là đơn vị có tỷ lệ cao nhất với mức 55% trong năm 2022, tăng vọt so với mức 30% của năm trước đó. Có nghĩa là cứ 10 đồng doanh thu, ông lớn bất động sản này phải bỏ ra 5,5 đồng đi trả lãi, chưa kể các chi phí khác.