Novaland tăng trần, cổ phiếu của Shark Thủy giảm sàn

Nhiều cổ phiếu ngành dệt may giao dịch tích cực như STK, TNG, MSH, VGT, TCM...

Doanh nghiệp ngành dệt may ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh trong quý III/2022 nhưng hụt hơi trong quý cuối năm do lượng đơn hàng giảm mạnh do tồn kho cao, trong khi sức cầu tiêu dùng ở nhiều nước suy giảm do ảnh hưởng từ lạm phát cao và suy thoái.