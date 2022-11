Novaland bán siêu xe Dodge độc nhất Việt Nam, giá trị 20 tỷ

Tập đoàn Novaland tiền thân là công ty TNHH Thương mại Thành Nhơn do ông Bùi Thành Nhơn làm chủ thành lập năm 2007 với số vốn điều lệ 500 triệu đồng. Sau 12 lần tăng vốn, đến tháng 12/2016, Novaland có vốn điều lệ là gần 5.962 tỉ đồng và chính thức niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (mã NVL). Hoạt động chính của Novaland là lĩnh vực bất động sản.

Hiện tại Tập đoàn Novaland đang kinh doanh gặp khó với tổng dư nợ là 71,7 nghìn tỷ đồng, trong đó 42% sẽ đáo hạn trong 12 tháng tới. Chốt phiên giao dịch ngày 11/11, cổ phiếu NVL đánh dấu 7 phiên giảm sàn liên tục, đã sụt mất 55% giá trị so với đầu năm..

Cổ phiếu giảm sâu đã đẩy tài sản của tỷ phú Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT No Va Group - xuống dưới 1 tỷ USD và rớt khỏi danh sách tỉ phú USD do tạp chí Forbes bình chọn. Cụ thể, tính đến ngày 11/11, tài sản của ông Bùi Thành Nhơn chỉ còn 978,2 triệu USD, bốc hơi gần 2 tỷ USD so với đầu tháng 4.

Không chỉ sở hữu nhiều bất động sản, Novaland cũng nổi tiếng mạnh tay mua sắm nhiều siêu xe, siêu sang cũng như tổ chức một số tour chơi siêu xe để kết hợp quảng bá bán bất động sản.

Tại Việt Nam, ngoài siêu xe được nhắc đến trong bài còn một chiếc Dodge Viper ACR khác màu đỏ về nước cách đây 10 năm và thuộc thế hệ thứ 4. Hiện tại, xe đang thuộc sở hữu của một đại gia Quảng Ninh.

Tiến Dũng