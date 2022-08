Novak Djokovic không được tham dự US Open 2022

Trên trang cá nhân, Novak Djokovic buồn bã thông báo anh không thể tham dự US Open 2022: "Thật đáng buồn, tôi không thể đến New York lần này cho US Open. Cảm ơn người hâm mộ đã gửi những tin nhắn đầy yêu thương và khích lệ. Chúc các tay vợt may mắn. Tôi sẽ giữ phong độ tốt, tinh thần lạc quan và chờ cơ hội thi đấu trở lại. Hẹn gặp lại sớm."

Thông báo của Djokovic được đưa ra ít giờ trước khi BTC US Open tổ chức bốc thăm phân nhánh.