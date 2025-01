Nottingham Forest tiếp tục gây sốc, tranh ngôi nhì Ngoại hạng Anh với Arsenal

Wolverhampton đang bay cao dưới quyền thầy mới Vitor Pereira cũng không ngăn nổi đà tiến của Nottingham Forest ở trận đấu muộn vòng 20 Ra sân muộn nhất loạt trận đầu tiên của năm mới 2025, cả chủ nhà Wolverhampton lẫn khách Nottingham Forest đều đang sở hữu phong độ vô cùng ấn tượng. Nếu thầy mới Vitor Pereira giúp đội bóng ở nhóm trụ hạng Wolves có được chuỗi 3 trận bất bại (2 thắng, 1 hòa) thì Nottingham Forest cũng đang có mạch 5 trận toàn thắng tại Ngoại hạng Anh.

Morgan Gibbs-White mở tỉ số sớm cho Nottingham Forest Nắm trong tay lợi thế sân nhà, "Bầy sói" chủ động đẩy cao đội hình, liên tục tổ chức các pha tấn công hướng về phía khung thành đối phương. Nottingham Forest cũng chẳng chịu kém khi đáp trả hết sức quyết liệt khiến khung thành của Jose Sa liên tục chao đảo. Phút thứ 7, từ pha tấn công nhanh bên cánh phải, Anthony Elanga tung đường chuyền để Morgan Gibbs-White nhanh chân sút tung lưới Jose Sa, mở tỉ số trận đấu cho đội khách. Wolverhampton sau bàn thua sớm tiếp tục triển khai tấn công và tạo được khá nhiều cơ hội có thể gỡ bàn. Tuy nhiên, hết Rodrigo Gomes đến Strand Larsen lần lượt bỏ lỡ các tình huống đối mặt với thủ thành Matz Sels phía Nottingham Forest. Không gỡ được bàn, chủ nhà Wolves còn để thủng lưới thêm bàn thứ nhì ngay trong hiệp 1. Chris Wood nhân đôi cách biệt cho đội khách Phút 44, hàng thủ chủ nhà không can thiệp quyết liệt, để Hudson-Odoi thoát xuống gần sát biên ngang rồi và tạt bóng cho Chris Wood ghi bàn. Nottingham Forest dẫn 2-0 ngay trước giờ nghỉ. Ở hiệp 2, thế trận được duy trì ở trạng thái cân bằng với các chân sút đôi bên thay nhau tấn công. Tuy vậy, chỉ một đội có được niềm vui ghi bàn và đó lại là Nottingham Forest. Phút bù giờ 90+4, tiền đạo vào thay người Taiwo Awoniyi ghi bàn thắng đầu tiên cho chính mình ở mùa giải năm nay sau đường chuyền "dọn cỗ" của James Ward-Prowse, ấn định chiến thắng 3-0 cho Nottingham Forest. Taiwo Awoniyi ghi bàn thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay Ba điểm giành được ngay trên sân của Wolverhampton giúp Nottingham Forest bắt kịp đội nhì bảng Arsenal về điểm số (40), chỉ xếp sau do kém hiệu số phụ đồng thời bỏ xa vị trí thứ 4 của Chelsea tới 4 điểm trên bảng xếp hạng. Đoàn quân của HLV Nuno Santo có chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp và cả bốn trận gần nhất giữ sạch lưới, đều là những thông số tốt nhất từ trước đến nay của "The Forest" tại đấu trường Ngoại hạng.