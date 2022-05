Nốt ruồi hay ung thư: Những đặc điểm này sẽ giúp phân biệt

C — Color (Màu sắc): những thay đổi ở nốt ruồi như màu sắc đậm hơn, mất màu hay xuất hiện màu đỏ, xanh, trắng, hồng, tím hoặc xám.

D — Diameter (Đường kính): nốt ruồi có đường kính lớn hơn 6mm.

E — Evolving (Độ lồi): nốt ruồi lồi trên da và có bề mặt không đều.

Các yếu tố làm tăng nguy cơ mắc ung thư da

Phơi nắng là nguyên nhân lớn nhất gây ung thư da. Tuy nhiên, ung thư da còn xảy ra ở những người ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Do đó, một số nguyên nhân khác như do tiếp xúc với môi trường độc hại, tiếp xúc với bức xạ, hoặc do di truyền cũng có thể là yếu tố gây ra ung thư da. Mặc dù bất cứ ai cũng có thể bị ung thư da nhưng nguy cơ mắc ung thư da cao hơn ở những người có:

- Làn da sáng hoặc đôi mắt sáng màu.