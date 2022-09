Noo Phước Thịnh tự khai giá khủng để 'thuê fan'

Your browser does not support the video tag.

Theo đó, khi Noo Phước Thịnh đặt câu hỏi: "Bài song ca lúc nãy đã khiến mọi người thỏa mãn chưa?", nhiều khán giả phía dưới đã đồng thanh từ chối.

Sau đó, anh tiếp tục hỏi mong muốn của khán giả là gì. Lập tức, khán giả đã yêu cầu ca khúc Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi.

Điều này khiến Noo Phước Thịnh phải "chữa ngượng" bằng cách khẳng định: "Đây là fan em thuê. Tí em trả tiền đấy. Không ngồi không đâu. Chứ mọi người thấy có mỗi bên đấy làm việc thôi. Mọi người ngồi bình thường chứ ai gào rú như bên đấy đúng không? Chút ra nhận 10 nghìn nhé".