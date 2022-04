Noo Phước Thịnh bị 'tố' dùng chung số tài khoản với Mai Phương Thúy

Your browser does not support the video tag.

Clip Noo trả lời về vấn đề cát xê nhận được khi tham gia MV của Đông Nhi.

Noo Phước Thịnh nói vui là anh đã đặt 1 con số trong đầu nhưng chưa dám nói ra. Nam ca sĩ liệt kê những "vất vả" mà anh và mọi người trải qua khi tham gia trong MV của Đông Nhi.

Noo cho biết sau dịch mọi người ở đây đâm đầu đi kím tiền nhưng vì Đông Nhi mà bỏ hết. Bên cảnh bỏ thời gian thì mọi người còn phải bỏ thời gian tập luyện, siết cân vì sau dịch ai cũng "bánh bao".

Thế nên Noo đã quay sang nói với bạn thân của mình trả cát-xê làm sao cho xứng đáng với công sức của mọi người.