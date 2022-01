Nóng trên đường: Khó đỡ với những pha 'mắt để lên giời' của lái xe

Lái xe kiểu "mơ ngủ" trong ngõ nhỏ

(Nguồn video: Ngọc Đức)

Sự việc khá hy hữu vừa xảy ra tại một ngõ nhỏ vào ngày 1/1/2022 và được camera hành trình của chiếc xe tải ghi lại. Trong đoạn video trên, khi chiếc xe tải đang di chuyển chậm trong ngõ nhỏ thì có một chiếc Mitsubishi Outlander màu trắng ngược chiều lao tới.

Dù xe tải không hề nhỏ chút nào nhưng có vẻ như tài xế chiếc xe con đã không chú ý giảm tốc độ và đã lao thẳng vào đầu xe tải khiến hai chiếc xe bị xước nhẹ ở phần đầu. Qua tình huống trên có thể thấy sự mất tập trung, thiếu quan sát khi đi đường có thể gây những hậu quả khôn lường.

