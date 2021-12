Nóng trên đường: Đi xe máy kiểu 'tổ lái' rồi tự chuốc họa vào thân

Vượt siêu ẩu, xe phân khối lớn đâm trúng ô tô chở sơn khiến một phụ nữ "bay màu"

(Nguồn video: Camera giao thông)

Tình huống giao thông khá "bi hài" xảy ra tại khu vực cầu vượt Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Hà Nội) vào chiều 16/11, và được camera hành trình trên một xe ô tô ghi lại. Theo đó, nam thanh niên điều khiển xe mô tô phân khối lớn phóng vọt lên, lạng lách để chuyển làn, vượt lên các xe đi cùng chiều.

Do di chuyển với tốc độ quá nhanh, nam thanh niên đã không kịp xử lý tình huống, đâm mạnh vào đuôi chiếc xe tải chở sơn đang đậu ven đường khiến một thùng sơn đã bị vỡ, sơn văng tung tóe vào một người phụ nữ đi xe máy đang có mặt ở gần đó.

