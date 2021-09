'Nóng' tranh luận về giá sàn vé máy bay, lãnh đạo Vietnam Airlines nói gì?

“Giá vé thấp hơn cả giá xăng dầu của một chuyến bay nhưng doanh nghiệp vẫn phải bay vì nếu không bay thì không có chỗ đậu và máy bay hỏng. Việc bay cũng giúp có ít dòng tiền để trợ giúp hãng hàng không”, ông Hoà bày tỏ.

Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines.

Đánh giá về giá vé máy bay thấp như hiện nay, Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines cho rằng, việc giá vé thấp có thể sẽ liên quan đến an toàn hàng không.

Theo ông Hoà, hiện nay an toàn hàng không đang ở tiêu chuẩn cực kỳ cao, nếu các hãng cứ cạnh tranh mà hạ giá vé máy bay, thậm chí còn thấp hơn giá xăng dầu của một chuyến bay thì ảnh hưởng đến chi phí về an toàn hàng không là rất lớn. Nếu có vấn đề về sự cố an toàn xảy ra thì không phải riêng từng hãng bị ảnh hưởng mà ảnh hưởng đến toàn quốc gia.