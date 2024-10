Nóng: TP.HCM vừa ban hành bảng giá đất, có hiệu lực từ ngày 31-10

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định 79 quy định bảng giá đất điều chỉnh để áp dụng từ ngày 31-10 đến 31-12-2025. Trục Nguyễn Huệ có giá cao nhất là 687 triệu đồng/m2 - Ảnh: QUANG ĐỊNH Theo đó, giá đất ở cao nhất 687 triệu đồng/m² tại các tuyến Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Lê Lợi. Trong khi trước đây giá đất tại 3 tuyến này là 162 triệu đồng/m2 (bảng giá theo quyết định 02/2020) x với hệ số K là 3.5 sẽ là 567 triệu đồng/m2. Như vậy so với giá đất cũ thì giá mới tăng 120 triệu đồng/m2 (khoảng 21%). Giá này đã có điều chỉnh giảm so với bảng giá dự thảo trước đó (810 triệu đồng/m2). Còn đường Song hành quốc lộ 22 (Hóc Môn) đoạn Nhà máy nước Tân Hiệp có giá 30,3 triệu đồng, so với giá cũ thì giá mới tăng khoảng 13 lần. TP.HCM ban hành bảng giá đất, giá đất ở cao nhất 687 triệu đồng/m² ở quận 1 Theo đánh giá của Sở Tài nguyên và Môi trường, nếu bảng giá đất theo quyết định 02/2020 bằng khoảng 30% giá thị trường tại TP.HCM thì bảng giá đất mới được điều chỉnh sẽ bằng khoảng 50%. Đáng lưu ý, giá đất thương mại, dịch vụ đã được điều chỉnh giảm sâu. Ví dụ giá đất thương mại, dịch vụ tại đường Đồng Khởi điều chỉnh mới có giá thuê là xấp xỉ 550 triệu đồng/m2 nhân với tỉ lệ phần trăm 0,25% đến 3% (chờ quyết định của UBND TP) trong khi so với bảng giá theo quyết định 02/2020 thì có giá hơn 9 triệu đồng. Tương tự giá đất sản xuất kinh doanh (bao gồm cả đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khoáng sản; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp); đất quốc phòng, an ninh; đất công cộng; đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất công trình sự nghiệp; đất phi nông nghiệp khác... cũng được điều chỉnh giảm. Theo đánh giá của Hội đồng thẩm định, giá đất nông nghiệp tại TP.HCM đã được điều chỉnh nhằm tạo điều kiện cho ngành sản xuất nông nghiệp thành phố ổn định và phát triển đảm bảo chiến lược về an ninh lương thực thực phẩm. Theo đó, giá đất nông nghiệp phân làm 3 khu vực và 3 vị trí. Trong đó khu vực 1 gồm: quận 1, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 10, quận 11, quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận. Khu vực 2 gồm: quận 7, quận 8, quận 12, quận Tân Bình, quận Tân Phú, quận Bình Tân, quận Gò Vấp, TP Thủ Đức. Khu vực 3 gồm: huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ. Giá đất nông nghiệp được điều chỉnh bằng cách lấy giá đất nông nghiệp theo quyết định 02/2020 nhân (x) với hệ số từ 2,5 - 2,7. Từ đó giá đất nông nghiệp chỉ tăng nhẹ so với giá cũ. Quyết định này sẽ áp dụng điều chỉnh cho quyết định 02/2020 của UBND trước đó.