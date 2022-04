NÓNG: Tòa lâu đài triệu đô ở Quảng Ninh bốc cháy ngùn ngụt

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h trưa nay, vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại căn biệt thự của đại gia rất nổi tiếng ở Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Trên nhiều nhóm, diễn đàn lớn của mạng xã hội liên tục lan truyền video, hình ảnh vụ cháy. Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt từ tòa lâu đài, khói đen bao chùm kín khu vực.

Theo một số người dân ở gần, bên trong căn biệt thự vẫn có người đang mắc kẹt.