Nóng: Suga (BTS) viết tâm thư nhận tội, xin lỗi vì đưa thông tin 'nhầm lẫn' ở thư đầu tiên

Suốt thời gian qua, Suga (BTS) bị cảnh sát điều tra và bị công chúng quay lưng vì bê bối say rượu lái xe. Đến ngày 25/8, nam idol viết tâm thư thừa nhận hành vi say rượu lái xe, xin lỗi vì làm ảnh hưởng đến BTS và người hâm mộ. Bên cạnh đó, rapper BTS còn xin lỗi vì đã "nhầm lẫn" 1 số thông tin trong thư xin lỗi đầu tiên đăng ngày 7/8.

Tất cả là lỗi của tôi. Sự bất cẩn của tôi đã làm ảnh hưởng đến tất cả mọi người quan tâm đến tôi. Tôi sẽ cố gắng không làm điều gì sai trái nữa và sẽ sống trong sự ăn năn sâu sắc.

Vì sự việc này mà tôi đã làm tổn hại rất nhiều đến những kỷ niệm quý giá mà tôi có được với các thành viên và người hâm mộ. Nó còn gây áp lực lớn cho tên tuổi của BTS. Tôi cảm thấy hối tiếc và đau đớn đến mức khó có thể diễn tả được.

Tôi xin lỗi các thành viên vì họ đã luôn tin tưởng, nhưng phải chịu đựng khó khăn vì tôi. Và tôi biết những fan ủng hộ tôi chắc hẳn cảm thấy vô cùng thất vọng. Tôi cảm thấy có lỗi vì họ đã dành cho tôi quá nhiều tình yêu.

Tôi biết rằng dù có dùng bất kỳ lời nói nào cũng khó có thể chữa lành được tổn thương và sự thất vọng của người hâm mộ. Vì vậy tôi vô cùng hối hận và đang suy ngẫm về điều đó với trái tim nặng trĩu mỗi ngày.

1 lần nữa, tôi chân thành xin lỗi những người hâm mộ bị tôi làm tổn thương. Tôi sẽ tiếp nhận những lời chỉ trích, khiển trách cũng như quyết định xử lý vụ việc trong tương lai.

Cuối cùng, 1 lần nữa tôi thành thật xin lỗi vì đã gây ồn ào dư luận và khiến nhiều người thất vọng".

Vào lúc 21h ngày 6/8, Suga đã dùng bữa và uống rượu cùng một người quen ở nhà hàng gần ngã tư Hannam. Sau đó, họ tiếp tục đến một studio gần đó để uống rượu. Studio này cách nhà của Suga ở khu Nine One Hannam 500 mét. Đến 23h đêm, nam idol đã lái xe scooter điện chạy trên vỉa hè, đi qua một bến xe bus.

Vào lúc 23h10, nam idol đi ngang qua 3 cảnh sát chống bạo động đang tuần tra trên vỉa hè khu Nine One Hannam ở quận Yongsan, Seoul. Thành viên BTS bị mất trọng tâm và ngã khi rẽ trái vào cổng chính khu Nine One Hannam. Mũ bảo hiểm của anh bị văng ra đường. 3 cảnh sát đã tiếp cận Suga và đưa nam idol lên đồn.

Đến ngày 9/8, cảnh sát công bố nồng độ cồn trong máu của Suga ở mức 0,227% khi tham gia điều khiển giao thông. Con số này cao gấp gần 8 lần mức giới hạn hợp pháp của Hàn Quốc là 0,03%. Phương tiện của Suga cũng được xác định là scooter điện, nằm cùng khung xử phạt với phương tiện cơ giới lớn là ô tô. Nam idol đối diện với mức án 2-5 năm tù và phạt 20 triệu won (385 triệu đồng).