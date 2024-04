Nóng: Rộ tin 1 nữ ca sĩ bị điều tra khẩn vì liên quan tới cái chết của Park Boram

Họ thậm chí còn tung tin nhảm về việc tôi đang bị cảnh sát điều tra. Lúc nhận được đường link do người quen gửi tới, tôi đã vô cùng phẫn nộ. Đừng có vượt quá giới hạn. Rồi các người sẽ bị trừng phạt".



Nữ ca sĩ Kim Greem lên tiếng bác bỏ thông tin đang bị cảnh sát điều tra vì liên quan tới cái chết của bạn thân Park Bo Ram. Trước đó, Kim Greem cũng gửi lời tiễn biệt, bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ họ Park.



Kim Greem gây chú ý từ sau cuộc thi âm nhạc SuperStar K2 (2010). Tên tuổi nữ ca sĩ gắn liền với 1 số ca khúc nổi tiếng tại Hàn Quốc như "There Was Only You", "To You"...



Thông tin Park Bo Ram đột ngột qua đời ở tuổi 30 khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng.