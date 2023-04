Nóng quá, du khách đổ xô đến Vũng Tàu tắm biển, kèm theo ... đăng kiểm xe!

Du khách tắm biển Vũng Tàu. Ảnh: Như Ngọc.

Biển Vũng Tàu ngày đầu tháng tư không lạnh, không có sóng lớn nên dễ tắm, tuy nhiên lại có nhiều vỏ ốc nhỏ, nhất là khu vực gần bờ. Muốn không bị đau chân, du khách phải đi ra xa hơn.

Theo Sở Du lịch Bà rịa - Vũng Tàu, trong tháng 3, tổng lượt khách du lịch đến tỉnh đạt hơn 1 triệu lượt, tăng 5,66% so với tháng cùng kỳ. Trong đó, tổng lượt khách lưu trú đạt 331.441 lượt, tăng 17,74% so với tháng cùng kỳ. Riêng khách quốc tế lưu trú tăng 6,74% so với tháng cùng kỳ với 13.782 lượt. Tổng thu từ khách du lịch trong tháng 3 ước đạt 1.083 tỷ đồng, tăng 6,28 % so với tháng cùng kỳ.