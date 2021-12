Nóng: Người từ nước ngoài nhập cảnh chỉ theo dõi sức khỏe 3 ngày tại nhà

Your browser does not support the audio element.

Nội dung trên được nêu rõ trong văn bản Bộ Y tế vừa gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về phòng chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh.

Bộ Y tế cho biết, tính đến hết ngày 15/12, tỷ lệ tiêm chủng vaccine Covid-19 của Việt Nam đã đạt ở mức cao, trong đó tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm một mũi là 96,4% và tiêm đủ hai mũi là 76,5%. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chậm nhất đến ngày 31/12/2021 phải cơ bản hoàn thành 100% việc tiêm 2 mũi vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên, đồng thời đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho trẻ em.

Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh Việt Nam (trừ trường hợp người nhập cảnh vào làm việc ngắn ngày và các trường hợp nhập cảnh khác theo quy định của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và của Bộ Y tế hoặc có thỏa thuận hợp tác song phương) cụ thể như sau:

Yêu cầu chung phòng, chống dịch đối với người nhập cảnh là phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh (trừ trường hợp trẻ em dưới 2 tuổi); thực hiện khai báo y tế trước khi nhập cảnh; khi nhập cảnh Việt Nam phải cài đặt và sử dụng ứng dụng khai báo y tế (PC-COVID) để khai báo y tế, theo dõi sức khỏe theo quy định của Việt Nam (đối với khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ thì khuyến khích sử dụng).

Bộ Y tế nhấn mạnh, trường hợp người nhập cảnh là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và thân nhân (gồm vợ/chồng, con) chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine Covid-19 sẽ thực hiện tiêm chủng vaccine Covid-19 (tiêm miễn phí) trong thời gian thực hiện cách ly (nếu đủ điều kiện).