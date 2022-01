NÓNG: Liên ngành tố tụng TP.HCM họp khẩn vụ bé gái bị bạo hành

Phía Công an TP HCM tham dự có thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Công an TP HCM, đại tá Trà Văn Lào - Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM, thượng tá Trần Thị Kim Lý cùng các điều tra viên. Phía tòa án có bà Trịnh Ngọc Thúy - Phó Chánh án TAND TP HCM và lãnh đạo VKSND TP HCM.

Nội dung buổi họp liên ngành của 3 cơ quan tố tụng TP HCM nhằm trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến vụ án cháu N.T.V.A. bị bạo hành.

Đến nay, VKSND TP HCM đang thụ lý vụ án "Hành hạ người khác" do Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh khởi tố đối với bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang và ông Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, cha ruột cháu V.A) với vai trò đồng phạm. Phía Công an TP HCM, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM sẽ là đơn vị trực tiếp điều tra vụ án này.



Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết vụ án đang được nhanh chóng điều tra. Ảnh: PHẠM DŨNG

Trước đó, Phó Giám đốc Công an TP HCM, đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết đây là một vụ án đau lòng, nạn nhân là đứa trẻ 8 tuổi không có khả năng chống cự, tự vệ.