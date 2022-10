NÓNG: Lễ hội Halloween Hàn Quốc biến thành thảm họa tử vong

Tối ngày 29/10 (theo giờ Việt Nam) trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh lực lượng chức năng đang cấp cứu nhiều người tại một khu vực đông người.

Cụ thể, bài đăng kèm theo clip có nội dung: "Hàn Quốc! Lễ hội Halloween biến thành thảm kịch, hàng chục người thương vong ở Intaewon".

Sau khi chia sẻ, thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Hầu hết ai cũng bất ngờ và cảm thấy sợ hãi trước những hình ảnh này.