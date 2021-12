NÓNG: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can cặp vợ chồng chủ shop thời trang làm nhục nữ sinh ở Thanh Hóa

Liên quan đến vụ việc một nữ sinh bị làm nhục tại cửa hàng thời trang Mai Hường số 93 đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an TP Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với vợ chồng chủ shop thời trang.

Theo đó, Cao Thị Mai Hường, sinh năm 1992 trú tại phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa bị khởi tố về "Tội làm nhục người khác"; "Cưỡng đoạt tài sản"; khởi tố và bắt tạm giam đối với Trịnh Đình Anh, sinh năm 1990 (là chồng của Hường) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".