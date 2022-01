NÓNG: Kẻ trộm làm náo loạn lễ chào mừng Thùy Tiên

Your browser does not support the video tag.

Clip: Thùy Tiên được chào đón nồng nhiệt tại cổng sân vận động.

Hầu hết khán giả đến với Thùy Tiên đều thể hiện sự văn minh, xếp hàng và check-in nghiêm túc bằng đo thân nhiệt, khai báo qua ứng dụng phòng chống Covid-19...

Tuy nhiên, không gian đông đúc cũng xuất hiện thành phần gây rối. Theo ghi nhận hiện trường, một người đàn ông đã lợi dụng tình hình để ăn cắp xấp vé (dải băng đeo tay check-in) từ phía BTC.