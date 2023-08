Nồng độ cồn trong máu là bao nhiêu sẽ gây ngộ độc, tử vong?

Tắm đêm là tình trạng phổ biến ở nhiều bạn trẻ, sinh viên do công việc rộn hoặc về nhà muộn. Tuy nhiên, vì lí do gì thì tắm đêm cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của mỗi người, thậm chí còn dẫn đến tử vong do đột quỵ.