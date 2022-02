"Nóng" cuộc đua nhà thuốc: Khi sân chơi không chỉ có FPT, Thế Giới Di Động

Các chuỗi nhà thuốc kinh doanh ra sao?

Năm 2020, chuỗi nhà thuốc Long Châu của FPT Retail đạt doanh thu 1.191 tỷ đồng, tăng trưởng 133% nhưng lợi nhuận vẫn là số âm khi dồn lực đầu tư cho quá trình mở rộng.

FPT Retail hiện chưa chính thức công bố kết quả kinh doanh của chuỗi Long Châu năm 2021. Tuy nhiên, tính riêng trong quý IV, doanh thu của hệ thống nhà thuốc này đã đạt hơn 1.400 tỷ đồng, cao hơn cả năm 2020. Dựa vào kết quả tăng trưởng các quý trước đó, tổng doanh thu cả năm 2021 của Long Châu ước tính tăng hơn 230%, đạt gần 4.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong hai quý cuối cùng của năm 2021, chuỗi nhà thuốc của FPT đã lần đầu tiên có lãi.

Trong khi đó, ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO hai chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh, cho biết doanh số bình quân hiện tại của các nhà thuốc An Khang đạt 500 triệu đồng/tháng mỗi điểm bán. Tạm tính theo con số này, hơn 200 cửa hàng An Khang có thể thu về 100 tỷ đồng/tháng, tương đương 1.200 tỷ đồng/năm.

Ông Hiểu Em cho biết với mức doanh số trên, các cửa hàng An Khang đã chạm ngưỡng hòa vốn. Tuy nhiên, CEO Thế Giới Di Động cho rằng mức doanh thu trên còn thấp, khẳng định chuỗi nhà thuốc của tập đoàn này có nhiều dư địa để tăng mạnh doanh số khi nhu cầu của người tiêu dùng rất lớn.



"Một vài tháng nay, chúng tôi đã xử lý những vấn đề trọng yếu ở các cửa hàng An Khang hiện tại. Sắp tới, chúng tôi sẽ tìm cơ hội thúc đẩy doanh số bán của các cửa hàng hiện hữu, song song đó hoàn tất mô hình nhà thuốc An Khang mới hoàn toàn. Sắp tới, sẽ có rất nhiều cửa hàng thuốc được mở độc lập ra bên ngoài chứ không chỉ còn đi song song với Bách Hóa Xanh. Năm 2022 sẽ là năm tăng tốc trong cuộc đua với An Khang", ông Hiểu Em tự tin chia sẻ với nhà đầu tư.

Còn Pharmacity dù không công khai số liệu kinh doanh cụ thể hàng năm nhưng bức tranh tài chính của hệ thống này cũng hé lộ một vài chỉ tiêu quan trọng qua các báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội những năm trước theo quy định công bố thông tin sau khi phát hành trái phiếu.