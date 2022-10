NÓNG: Công an TP HCM xác minh nguồn gốc 156 bất động sản liên quan Vạn Thịnh Phát

Trước đó, ngày 7-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan; kèm theo đó là Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 3 bị can đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng ngàn tỉ đồng.

Chi tiết địa chỉ của 156 bất động sản liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát mà Công an TP HCM yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường xác định, mời bạn đọc theo dõi trên chuyên mục "Dành cho bạn đọc VIP" tại nld.com.vn/danh-cho-ban-doc-vip.htm .

S. Nhung