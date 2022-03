NÓNG: Công an thu giữ nhiều thùng tài liệu sau khi khám xét nhà bà Phương Hằng

Your browser does not support the video tag.

Cùng ngày, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã ra Quyết định số 190-01/QĐ về việc khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự; đồng thời ra Quyết định số 300-50/QĐ về việc khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam số 300-04/LB và lệnh khám xét số 300-07/LKX đối với Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, thường trú 17-19 Ngô Đức Kế, P.Bến Nghé, Q.1; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) về hành vi như trên.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn.



Bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thụ lý điều tra vụ “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại TP.HCM do Nguyễn Phương Hằng thực hiện.