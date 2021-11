Ngày 3/11, các ngành chức năng TP. Mỹ Tho và tỉnh Tiền Giang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc phóng hỏa đốt nhà làm 4 người thương vong tại phường 10 (TP. Mỹ Tho).



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h15' ngày 2/11, người dân xung quanh bất ngờ phát hiện nhà số 125C, đường Đoàn Thị Nghiệp, khu phố 5, phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang có lửa và khói bốc lên ngùn ngụt nên hô hoán cùng nhau chữa cháy.

Vụ cháy làm 2 người chết, 2 người bị thương

Nhận được tin báo, Công an phường 10 cũng nhanh chóng có mặt phối hợp với người dân chữa cháy và đưa nạn nhân đi cấp cứu.



Vụ cháy làm cho bà N.T.T.L. (51 tuổi), chị N.T.M.H. (27 tuổi) con bà L., cháu V.H.N.Tr. (4 tuổi) con chị H. và ông Lê Minh Ngọc (56 tuổi) chồng bà L. bị bỏng nặng. Do bị bỏng nặng nên bà L. và chị H. không qua khỏi. Riêng cháu Tr. và ông Ngọc được đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) cấp cứu.



Bước đầu cơ quan điều tra nhận định, khả năng do ghen tuông nên ông Ngọc đã đổ xăng vào phòng ngủ nơi vợ, con gái và cháu ngoại đang ngủ rồi phóng hỏa.



Sau khi gây án, ông Ngọc cũng bị bỏng nặng. Nhiều vật dụng trong nhà bị lửa thiêu rụi, hư hỏng nặng.