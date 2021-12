Nóng: Chỉ "nối lại" được các chuyến bay giữa Việt Nam - Nhật Bản, Mỹ

Your browser does not support the audio element.

Chiều 28/12, Cục Hàng không Việt Nam báo cáo Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về việc bay quốc tế trở lại, trong đó có việc kiểm soát y tế liên quan đến biến chủng Omicron.

9 thị trường xuất hiện chủng Omicron

Theo Cục Hàng không Việt Nam, cả 9 thị trường kết nối hàng không với Việt Nam giai đoạn đầu theo kế hoạch đề ra đều đã xuất hiện chủng Omicron. Theo các quy định về kiểm soát biến chủng mới này, tất cả các chuyến bay đã và đang triển khai đều ảnh hưởng.

Về yêu cầu về test nhanh trước chuyến bay nêu tại Công điện 9406 của Văn phòng Chính phủ, Cục Hàng không Việt Nam đã tìm hiểu thông tin về việc tổ chức test nhanh tại sân bay. Theo đó, các sân bay tại Nhật Bản, Mỹ đã có hoạt động test trực tiếp tại sân bay với khung thời gian trả kết quả và chi phí ở các mức khác nhau. Trong đó, sân bay Narita - Tokyo sẽ có kết quả sau 2 tiếng và chi phí xét nghiệm là 30.000 yên, tương đương khoảng 6 triệu đồng.