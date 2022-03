Nóng bỏng Nga - Ukraine, điểm những mặt hàng tăng giá khủng khiếp

Vào lúc 10h30' hôm nay (2/3, giờ Việt Nam), giá gas tự nhiên giao tháng 4/2022 tăng hơn 1% lên 4,65 USD/mmBTU.

Giá khí đốt tự nhiên tăng mạnh trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine tăng lên khiến lo ngại về nguồn cung bị gián đoạn.

Giá than cao kỷ lục

Ngày 28/2, giá than tương lai tại Newcastle (Australia) ở mức 275 USD/tấn, tăng 15% so với ngày trước đó. Đây là mức cao chưa từng có trong lịch sử của giá than.

Giá than tăng do tác động của chiến sự tại Ukraine khiến nhu cầu cung cấp than cho nguồn điện, đặc biệt tại các quốc gia châu Âu tăng mạnh. Ngoài ra, việc Đức ngừng mua khí đốt của Nga và thay thế khí đốt bằng than khiến nguồn cung than hạn hẹp và đẩy giá lên cao.

Tháng 2, Nga cung cấp 3,3 triệu tấn than qua đường biển cho châu Âu. Cuộc chiến tại Ukraine đã ảnh hưởng lớn đến nguồn than từ Nga khiến giá than tăng mạnh.

Tiến Dũng