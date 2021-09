NÓNG: Bộ Công an rà soát đơn tố cáo liên quan nghệ sĩ từ thiện

Chiều 22/9, một lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) các nhận với Trí Thức Trẻ, thời gian vừa qua trên báo chí và mạng xã hội đăng tải nhiều bài viết, thông tin liên quan đến những lùm xùm trong vấn đề từ thiện hỗ trợ ngời dân bị ảnh hưởng do lũ lụt ở miền Trung.



Với trách nhiệm của Cục Cảnh sát hình sự, hiện đơn vị đang cho lực lượng hình sự địa phương tiến hành rà soát xem có nhận được đơn trình báo để tập hợp chỉ đạo.



"Bây giờ chúng tôi đang tiến hành rà soát vì trên báo, mạng nói rất nhiều về vấn đề người nọ tố cáo người kia.



Hiện chúng tôi đang rà soát công an các địa phương để xem có địa phương nào nhận được đơn thư tố cáo như thế nào để nắm bắt và chỉ đạo...", lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự nói với Nhịp Sống Việt.

Phía Thủy Tiên - Công Vinh nộp đơn tố cáo bà Phương Hằng Thông tin này được dư luận vô cùng quan tâm, chờ đợi trong bối cảnh thời gian gần đây liên tiếp chứng kiến những lùm xùm liên quan vấn đề kêu gọi từ thiện ở các nghệ sĩ nổi tiếng.



Quan điểm phía Bộ Công an cho rằng tiền kêu gọi từ thiện là để giúp dân nên là của dân chứ không phải của bất cứ cá nhân hay tổ chức nào, vì thế người dân có quyền giám sát việc sử dụng nguồn tiền này.



Việc một số nghệ sĩ sau khi kêu gọi được một số tiền lớn nhưng không phân phối ngay đến bà con mà "giữ" lại tài khoản cá nhân khiến dư luận đặt câu hỏi về sự minh bạch.



Việc Bộ Công an tiếp nhận điều tra là điều rất cần thiết vào lúc này để rộng đường dư luận, tránh những hoài nghi không đáng có, âm ỉ gây mất đoàn kết, mất niềm tin trong dư luận. Đàm Vĩnh Hưng và nghệ sĩ Hoài Linh gửi đơn tố bà Phương Hằng. Theo thông tin trên tờ Tuổi Trẻ, Bộ Công an đã tiếp nhận đơn tố cáo và điều tra các thông tin liên quan đến vấn đề tiền từ thiện, việc huy động từ thiện của các cá nhân khiến dư luận quan tâm trong thời gian vừa qua.



Trao đổi với Doanh Nghiệp và Tiếp Thị bên lề cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ trước đó, Trung tướng Tô Ân Xô - chánh Văn phòng Bộ Công an cho rằng việc cá nhân, tổ chức đứng ra kêu gọi ủng hộ, hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn dịch bệnh, thiên tai... là nghĩa cử cao đẹp, nhân văn, đúng với truyền thống dân tộc Việt Nam.



Đây là việc làm mà Nhà nước rất khuyến khích, tôn vinh và tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức đóng góp, vận động, kịp thời mang lại hiệu quả thiết thực cho những người đang cần hỗ trợ.



Trong khi đó, pháp luật cũng quy định cụ thể việc vận động, tiếp nhận, phân phối, sử dụng nguồn đóng góp hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn, thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng hay bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.



Các khoản quyên góp, hỗ trợ mà các tổ chức, cá nhân vận động, tiếp nhận, phải được phân bổ, sử dụng và thực hiện "kịp thời, đúng mục đích, đối tượng, minh bạch, công khai".



Pháp luật quy định, nghiêm cấm sử dụng hoạt động cứu trợ, thiện nguyện để vụ lợi hay gian lận, báo cáo sai sự thật để chiếm đoạt tiền, hàng do các cá nhân, tổ chức quyên góp. Trước đó vào hồi tháng 6/2021, Vy Oanh cũng gửi đơn tố bà chủ Đại Nam vu khống, xúc phạm mình. Trung tướng Tô Ân Xô khẳng định, với những trường hợp có dấu hiệu của việc chiếm đoạt tài sản là tiền, hàng từ hoạt động quyên góp ủng hộ, cơ quan chức năng sẽ xem xét, xử lý với tội danh là lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ông Xô cũng cho biết, việc minh bạch số tiền quyên góp được không khó bởi "việc nhận bao nhiêu, chi bao nhiêu là con số số học, nên hoàn toàn có thể làm được", nên mong những người đứng ra kêu gọi cố gắng minh bạch. Trước đó, một nguồn tin cho hay Bộ Công an cũng đã chuyển đơn đến Công an TP.HCM giải quyết về việc một số đơn tố cáo của các nghệ sĩ tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi vu khống, bôi nhọ đối với các cá nhân này trong các buổi livestream trên mạng xã hội. Theo đó, trong đơn các nghệ sĩ cho rằng bà Hằng đã sử dụng mạng xã hội trong nhiều ngày để vu khống rằng các nghệ sĩ ăn chặn tiền quyên góp từ thiện. Trong số các đơn này có ông Huỳnh Minh Hưng (nghệ danh Đàm Vĩnh Hưng), ông Hưng tố cáo bà Hằng các hành vi: vu khống, bôi nhọ xúc phạm danh dự nhân phẩm và làm nhục ông Hưng liên tục trong nhiều ngày.