NÓNG: Bắt giữ nghi phạm vụ nam sinh lớp 8 tử vong trên nương mía ở Sơn La

Liên quan đến vụ việc nam sinh lớp 8 được phát hiện tử vong trên nương mía với nhiều vết thương tại xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn, theo thông tin mới nhất, cơ quan chức năng đã tạm giữ một đối tượng liên quan.

Theo thông tin trên tờ Tri thức trực tuyến cho biết, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an huyện Mai Sơn bắt giữ Lò Mạnh C. (19 tuổi, ở xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn) để điều tra về hành vi Giết người, Cướp tài sản.