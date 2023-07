NÓNG: Bắt giữ 3 bị can bị truy nã đặc biệt liên quan vụ tấn công trụ sở ở Đắk Lắk

Chiều 21-7, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, xác nhận lực lượng công an vừa bắt giữ 3 bị can bị truy nã đặc biệt liên quan đến vụ tấn công 2 trụ sở xã. "Các đối tượng bị bắt giữ vào trưa nay khi đang lẩn trốn tại huyện Cư Kuin" - Thiếu tướng Lê Vinh Quy cho biết thêm.



Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh Nguyễn Thương