Sáng ngày 11/3, báo Pháp Luật TP.HCM cho biết, cơ quan tố tụng tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng để phục vụ việc xác minh, điều tra đơn thư tố cáo.



Một lãnh đạo VKSND tỉnh Bình Dương cũng cho biết các cơ quan tố tụng của tỉnh đang tập trung xử lý vụ việc.

Bà Nguyễn Phương Hằng

Trước đó, trong cuộc họp mặt báo chí ngày 26/1, Công an tỉnh Bình Dương đã cung cấp thông tin liên quan đến việc bà Nguyễn Phương Hằng bị một số cá nhân tố cáo .

Thượng tá Lưu Minh Hoàng, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương chia sẻ trên báo Lao Động, thời gian qua Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận 6 đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam ở phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một) của ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), ông Lê Công Vinh (cầu thủ Công Vinh), nhà báo Nguyễn Đức Hiển, nhà báo Hàn Ni, Đinh Thị Lan (cùng ngụ TP HCM) và bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên).

Sáu người này tố giác bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi “Làm nhục người khác”, “Vu khống” và “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.



Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM ngày 9/3, đại diện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết vụ việc liên quan đến các đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục xác minh.



Do vụ việc này có tính chất phức tạp nên phía cơ quan điều tra đã gia hạn thêm hai tháng để tiếp tục xác minh làm rõ, khi nào có thông tin chính thức sẽ thông báo cụ thể cho các bên liên quan và cơ quan báo chí.



Được biết, trong một số buổi livestream gần đây, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục tuyên bố sẽ ứng xử với các cáo buộc pháp lý bằng tư cách của một người nước ngoài, vì bà là người song tịch (có 2 quốc tịch).



Thậm chí bà Hằng còn doạ sẽ mời luật sư quốc tế, nhờ lãnh sự quán nước ngoài can thiệp và có thể sẽ thuê vài chiếc máy bay chở hết tài sản ra nước ngoài!