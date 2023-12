'Non nước Cao Bằng - Xứ sở thần tiên' tại Hà Nội

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Trường Huy nhấn mạnh: Ngày hội Du lịch Non nước Cao Bằng được tổ chức tại thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước, nơi hội tụ, kết tinh và đại diện cho những giá trị truyền thống quý báu của dân tộc, không chỉ mang tính chất tuyên truyền, quảng bá vẻ đẹp non nước, văn hóa và con người Cao Bằng đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế, mà còn có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc. Ngày hội nhằm giới thiệu với nhân dân Thủ đô, trong nước và du khách quốc tế về hình ảnh miền đất, con người và giá trị văn hóa các dân tộc của tỉnh Cao Bằng, góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống, dần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, thực hiện thành công Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Nghị quyết số 82-NQ/CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững.

Cao Bằng là vùng đất cổ, có bề dày truyền thống lịch sử gắn với thời kỳ dựng nước và giữ nước của dân tộc; là vùng đất chứa đựng các di sản địa chất, địa mạo cổ sinh với hơn 143 điểm di sản địa chất độc đáo; có hơn 200 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh, trong đó, 101 di tích được xếp hạng các cấp, 2 Bảo vật quốc gia, hơn 2.000 di sản văn hóa vật thể, phi vật thể độc đáo. Năm 2018, Hội đồng Chấp hành UNESCO đã thông qua Nghị quyết công nhận Công viên địa chất Non nước Cao Bằng là Công viên địa chất toàn cầu...

đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc gồm 2 phần: Phần 1 với chủ đề "Về miền Hội tụ"; Phần 2 với chủ đề "Non nước Cao Bằng điểm đến và phát triển" với những ca khúc mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Cao Bằng.

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm du lịch của các địa phương tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Vũ Tiệp.

Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch Non nước Cao Bằng năm 2023 tại Hà Nội từ ngày 8 - 10/12, sẽ diễn ra các hoạt động: biểu diễn nghệ thuật dân gian Cao Bằng; trưng bày, giới thiệu ảnh đẹp về Du lịch Cao Bằng, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng; trình diễn, giới thiệu các nghề thủ công truyền thống; trưng bày sản phẩm du lịch của các địa phương trong tỉnh; trưng bày các ấn phẩm du lịch, sản phẩm du lịch Cao Bằng; trưng bày các sản phẩm ẩm thực Cao Bằng; tổ chức quầy sách “Tìm hiểu Non nước Cao Bằng”; các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian.