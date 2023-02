Nokia: 'huyền thoại' bước sang trang sử mới

Thông báo được đưa ra 4 năm sau khi HMD Global tiết lộ họ đang chuyển các trung tâm dữ liệu của mình sang châu Âu để đáp ứng các quy định về dữ liệu của EU, do đó việc chuyển hoạt động sản xuất sang khu vự này được coi là một bước tiến tự nhiên, không phải điều gì quá bất ngờ.

Động thái này được nhằm đáp ứng “nhu cầu gia tăng của khách hàng” đối với các thiết bị được sản xuất tại địa phương, một phần do những lo ngại về bảo mật và tính bền vững của cả người dùng doanh nghiệp và người tiêu dùng, HMD cho biết.

Việc sản xuất ở châu Âu mà HMD Global vừa tuyên bố không có nghĩa là công ty sẽ từ bỏ thị trường châu Á. Theo ông Lars Silberbauer, giám đốc marketing của công ty, đây là một phương tiện để thu hút khách hàng mới có nhu cầu nội địa hóa rất cụ thể ở khu vực châu Âu.

Việc sản xuất và vận chuyển dự kiến sẽ bắt đầu ngay sau quý III/2023 với điện thoại thông minh 5G nhằm vào “các ngành có ý thức bảo mật” và sẽ được cung cấp dưới dạng sản phẩm B2B.

Hôm 25/2, HMD Global cũng giới thiệu 3 mẫu điện thoại thông minh là Nokia G22, Nokia C32 và Nokia C22 với thời lượng pin 3 ngày. Công ty cũng cho biết họ sẽ bắt đầu sửa chữa điện thoại di động với sự hợp tác của công ty sửa chữa iFixit.

- Sản xuất smartphone bảo mật hơn

Câu hỏi đặt ra là HMD Global sẽ lựa chọn địa điểm nào ở châu Âu làm nơi sản xuất các sản phẩm mới của mình. Phần Lan có thể là một sự đánh cược tốt vì đó là nơi đặt trụ sở chính của công ty.

“Thật không may, do khách hàng của chúng tôi làm trong nhiều ngành có ý thức bảo mật khác nhau nên chúng tôi không được phép cho bất kỳ ai biết chúng tôi đang sản xuất các thiết bị này ở quốc gia nào, chỉ đơn giản là để giữ an toàn nhất có thể”, ông Silberbauer giải thích vì sao HMD không thể tiết lộ vị trí chính xác của các nhà máy.

Tuy nhiên, ông Silberbauer đã tiết lộ một số thông tin xung quanh quy trình sản xuất ban đầu, đồng thời xác nhận rằng HMD Global sẽ vẫn hợp tác chặt chẽ với các đối tác hiện tại của mình ở châu Á.

“Về cơ bản, đối tác hiện tại của chúng tôi ở Trung Quốc sẽ thu thập nguyên liệu và tiến hành các bước bảo mật ban đầu trước khi chuyển đến các đối tác sản xuất của chúng tôi ở EU. Các đối tác tại châu Âu sẽ hoàn thành việc lắp ráp, hiệu chỉnh và kiểm tra thiết bị, kiểm tra phần cứng và cụ thể là kiểm tra bảo mật phần mềm”, ông Silberbauer chia sẻ.

HMD Global cũng đang sử dụng mô hình sản xuất phân tán mới này để quảng bá thông tin về tính bền vững của mình. Ông Silberbauer lưu ý rằng đây là một trong những lý do tại sao việc di chuyển cơ sở sản xuất hiện tại khỏi châu Á, nơi HMD Global đã có một lượng lớn khách hàng là không hợp lý.

“Sẽ không hợp lý nếu chúng tôi sản xuất tất cả điện thoại của mình ở châu Âu, bởi vì cả thị trường và người tiêu dùng của chúng tôi không ở châu lục này. Theo quan điểm bền vững, tốt nhất là duy trì hoạt động sản xuất ở những khu vực có người tiêu dùng”, ông Silberbauer cho biết.