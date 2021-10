Nội y G-string mầu đen có dành cho mọi người?

Vệ sinh nghiêm túc cơ thể đóng vai trò nền tảng sức khỏe. Rửa sạch hậu môn sau mỗi lần đại tiện là nhiệm vụ cực quan trọng. Trường hợp bạn thường xuyên bị viêm nhiễm nơi thầm kín, nỗ lực vệ sinh cá nhân tối đa lắm khi cũng vô hiệu, bởi kẻ thù gây bệnh vẫn có cơ hội đột nhập, nếu bạn mang nội y G-string" - BS Gosia Wlodarczyk lý giải.

Vệ sinh nơi thầm kín

Nữ chuyên gia vật lý trị liệu bổ sung, không mang đồ lót là giải pháp lành mạnh nhất, hợp vệ sinh nhất khi vùng kín chưa đủ khô ráo, song với nhiều bạn giải pháp nguyên thủy có thể cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên bạn hãy nhớ, khi còn là một cô bé, khả năng bị viêm nhiễm nơi thầm kín là rất thấp. Điều đó có nghĩa là gì? Chính sự thông thoáng, không bị bó chặt trong những đồ nội y mọi lúc mọi nơi đã khiến vi khuẩn không có mảnh đất lành màu mỡ để phát triển. Bởi vậy, mọi phụ nữ hãy nhớ: "Hãy mang nội y theo sở thích, song không quên, dạng đồ lót cụ thể có thể đóng vai trò rất quan trọng với sức khỏe toàn thân".

