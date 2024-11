Nối tiếp Toyota, Mazda bán gói độ chống đạn cho xe SUV

Mazda công bố mở bán tùy chọn chống đạn cho các mẫu SUV CX-30, CX-5 và CX-50 tại thị trường Colombia. Sau khi Toyota chi nhánh Brazil công bố bổ sung phiên bản chống đạn cho các mẫu xe ăn khách như Corolla Cross, Hilux và Fortuner, một hãng xe Nhật Bản khác là Mazda cũng đã có động thái tương tự. Cụ thể, tại một thị trường Nam Mỹ khác là Colombia, Mazda đã giới thiệu phiên bản chống đạn cho loạt xe SUV bao gồm CX-30, CX-5 và CX-50. Các mẫu xe này sẽ được nâng cấp lớp bảo vệ cấp độ 2, cho khả năng chống được các loại đạn từ súng cỡ nhỏ. Dịch vụ của Mazda bổ sung kính cửa sổ đa lớp chống đạn dày 17mm cùng các tấm chắn đạn ba chiều bảo vệ toàn bộ bề mặt cứng bên ngoài và cả cản xe. Dù độ an toàn không thể so với xe chuyên dụng nhưng ưu điểm là khách hàng có thể mua xe chống đạn của Mazda mà không cần xin các giấy phép đặc biệt từ chính quyền Colombia. Trong quá khứ, tùy chọn bọc giáp chống đạn cho xe thường chỉ xuất hiện ở phân khúc hạng sang, với các hãng BMW hay Mercedes-Benz hoặc những xe SUV cỡ lớn như Toyota Land Cruiser và Chevrolet Suburban. Tuy vậy, trong những năm gần đây, các hãng ô tô phổ thông cũng đã bắt đầu cung cấp dịch vụ này do nhận thấy nhu cầu tăng cao. Mazda tuyên bố rằng mặc dù trọng lượng tăng thêm do trang bị lớp giáp chống đạn nhưng khả năng vận hành của xe không hề bị ảnh hưởng. Hãng đồng thời cho biết sẽ bảo hành 3 năm cho kính chống đạn và 10 năm cho các vật liệu chống đạn trên thân xe. Theo Statista, Mazda là thương hiệu ô tô bán chạy thứ tư tại Colombia, đứng sau Renault, Toyota và Chevrolet. Doanh số trong năm 2023 của hãng tại thị trường này đạt gần 18.000 xe, được thúc đẩy phần lớn bởi CX-30 - mẫu xe nằm trong top bán chạy nhất tại quốc gia Nam Mỹ này. Lê Tuấn