Nỗi thống khổ người đi đúng phải đền cho người đi sai!

Cảnh sát giao thông cũng kiểm tra nồng độ cồn của em trai tôi, trang thiết bị, giấy tờ xe… mọi thứ đều đúng theo quy định. Cuối cùng, họ kết luận tai nạn xảy ra do người đi xe máy lấn làn”, anh A. nói.

Tình trạng các phương tiện xe hai bánh vi phạm đi ngược chiều diễn ra rất phổ biến, xảy ra cả trong các tuyến đường nội đô và trên các tuyến đường quốc lộ

Tuy không có lỗi nhưng sau vụ tai nạn, chiếc xe của em trai anh A bị tạm giữ vì có yếu tố chết người và công an cũng hướng dẫn gia đình anh gặp gia đình người thiệt mạng để thoả thuận dân sự.

“Để cơ quan công an đóng hồ sơ, mình lấy được xe ra thì phải có đơn bãi nại của bên bị thiệt hại về người. Gia đình chúng tôi đến gia đình người tử nạn nhờ họ làm đơn bãi nại. Một thời gian dài sau đó, gia đình họ vẫn không hợp tác với cơ quan chức năng để sớm giải quyết vụ việc do không đồng ý với mức chi phí mà gia đình tôi đưa ra.

Dù được cơ quan công an thông báo tai nạn xảy ra là do người thân của họ lấn sang làn ngược chiều và gây ra tai nạn, nhưng họ lại lấy lý do vừa có người chết nên gia đình đau buồn, không có tâm trí để giải quyết”, anh A kể.

Lo ngại chiếc xe hư hỏng mà còn “dầm mưa dãi nắng” hơn tháng trời nên gia đình anh A. phải chi ra số tiền gần 100 triệu đồng cho gia đình người thiệt mạng để có được có được lá đơn bãi nại.

“Thoả thuận lên, thoả thuận xuống năm lần bảy lượt thì họ mới đồng ý. Về mặt pháp lý thì gọi là tiền hỗ trợ sau tai nạn, nhưng thực chất chính là tiền đền bù.

Chúng tôi là người đi đúng, nhưng lại mất đủ thứ tiền từ chi phí hỗ trợ mai táng, đền bù rồi tiền sửa xe. Chiếc xe là không chỉ là phương tiện đi lại, mà với gia đình chúng tôi còn là công cụ làm ăn mà cứ bị dầm mưa dãi nắng hư hỏng càng nặng hơn, rồi còn phải trả phí trông giữ nữa chứ, không thể cứ để xe bị giam mãi được nên chẳng còn cách nào khác phải chi tiền để bên bị thiệt hại làm đơn bãi nại”, anh A bức xúc nói.