Nối thông 2 hầm đường bộ dài nhất trên tuyến cao tốc Bắc - Nam

Ngày 27/8, Công ty Cổ phần BOT Cam Lâm - Vĩnh Hảo cho biết, hầm đường bộ Núi Vung trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua Ninh Thuận đã được nối thông. Đây là hầm đường bộ xuyên núi dài nhất dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông.

Hầm Núi Vung có chiều dài 2,2km được thi công theo phương pháp NATM của Áo (the New Australian Tunnelling Method - NATM). Công nghệ được đánh giá giúp thi công linh hoạt trong nhiều điều kiện địa chất và an toàn hơn so với công nghệ xây hầm truyền thống.