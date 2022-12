NÓI THẲNG: Hối lộ đăng kiểm "tấn công" vào Cục Đăng kiểm

Mục đích quan trọng nhất của việc đăng kiểm đó là kiểm tra mức độ và ngưỡng an toàn của phương tiện vận tải. Điều này cũng nhằm giúp giảm, tránh gây rủi ro trong quá trình lưu thông trên đường trường cho tất cả mọi người.

Vụ án "Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Giả mạo trong công tác" xảy ra tại 9 trung tâm đăng kiểm ở TP HCM, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre gây rúng động dư luận đang được mở rộng điều tra. Chiều 28-12, lực lượng chức năng đã thực hiện lệnh khám xét tại Cục đăng kiểm Việt Nam – Cơ quan "đầu não" của hệ thống đăng kiểm toàn quốc.

Lực lượng công an khám xét Cục Đăng kiểm Việt Nam. Ảnh: M.H.

Đây là trách nhiệm lớn nhất của hệ thống đăng kiểm hiện nay trong bối cảnh phương tiện tham gia giao thông ngày càng nhiều, tình hình tai nạn giao thông còn rất nghiêm trọng.

Với các trung tâm đăng kiểm, chốt chặn an toàn này hoạt động càng nghiêm túc, càng khắt khe tuân thủ tuyệt đối quy định thì giao thông càng an toàn. Ngược lại, chỉ cần lơi lỏng, du di thì những chiếc xe mất an toàn sẽ ra đường, và khi đó nó chính là những "hung thần" có thể gây tai nạn, cướp đi sinh mạng của người khác bất cứ lúc nào.

Con số gần 10.000 người chết vì tai nạn giao thông ở nước ta mỗi năm càng đòi hỏi phải nghiêm khắc kiểm soát an toàn của phương tiện khi tham gia giao thông. Đăng kiểm đóng vai trò quan trọng nhất trong công tác trên, nên mỗi chứng nhận của cơ quan này chính là giấy thông hành an toàn cho phương tiện ra đường.