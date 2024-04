Nội soi can thiệp mật tụy ngược dòng thành công cho bệnh nhân 84 tuổi

Theo ThS.BS Hoàng Phương Thủy, đây là ca nội soi can thiệp mật tụy ngược dòng lấy sỏi ống mật chủ thành công đầu tiên tại Bệnh viện 199. Các chuyên gia của Bệnh viện Trung ương Huế đều là những chuyên gia hàng đầu về nội soi tiêu hóa, đặc biệt là kỹ thuật phức tạp như nội soi mật tụy ngược dòng. Trong thời gian tới, Bệnh viện Trung ương Huế sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Bệnh viện 199 Bộ Công an thực hiện kỹ thuật nội soi can thiệp mật tụy ngược dòng.Các chuyên gia khuyến cáo thêm: “Tình trạng bệnh nhân có sỏi đường mật, nếu không can thiệp thì có thể gây nhiễm trùng đường mật, gây tắc mật, các trường hợp này nên can thiệp. Phương pháp can thiệp có thể phẫu thuật mổ hở hoặc can thiệp qua nội soi mật tụy ngược dòng. Tuy nhiên, phương pháp nội soi can thiệp mật tụy ngược dòng hiện nay có hiệu quả hơn, tốt hơn, đặc biệt là với các bệnh nhân lớn tuổi”.