Nỗi sợ hãi khiến Man Utd hóa thành "đứa trẻ"

Anh L. dùng cây "tác động " làm hư hỏng 2 camera của hàng xóm và bị công an khởi tố. Sau gần 3 năm xảy ra vụ việc, Công an TP Cà Mau đã đình chỉ vụ án và bị can vì không cấu thành tội phạm.