Nơi sinh ra những tờ "tiền Cụ Hồ" đầu tiên của Việt Nam

Khu di tích lịch sử cách mạng quốc gia Nhà máy in tiền tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình hiện đang lưu giữ chiếc máy in và những tờ tiền đầu tiên của Việt Nam được in vào những năm 1946 - 1947.

Khu di tích lịch sử Nhà máy in tiền tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình (Ảnh: Thái Bá).

Thời kỳ này, các tờ tiền có mệnh giá 5 đồng, 2 đồng, 1 đồng, 5 hào, 2 hào, 1 hào được in đơn giản do máy móc chưa hiện đại, giấy và mực in còn thô sơ.

Các tờ tiền có mệnh giá nhỏ được in Ti-pô (Typo). Còn những tờ tiền có mệnh giá lớn như 10 đồng, 20 đồng, 50 đồng, 100 đồng được in Ốp-sét (Offset). Tờ giấy bạc 100 đồng với tên gọi "con trâu xanh" ra đời là tờ tiền có mệnh giá lớn nhất Việt Nam lúc bấy giờ.

Your browser does not support the video tag. Khu di tích lịch sử cách mạng quốc gia Nhà máy in tiền ở Hòa Bình (Video: Thái Bá).

Một đánh giá về tiền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nêu rõ: "Đồng tiền Cụ Hồ thời kháng chiến được nhận định vừa xấu vừa đẹp. Xấu vì giấy xấu mực tồi, kỹ thuật in thô sơ, nhưng hình tượng trên tờ bạc thì quá đẹp, phía nào cũng có lý.