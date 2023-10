Nơi những đứa trẻ tự kỷ vẽ nên cuộc sống của mình

Lớp học vẽ miễn phí dành cho trẻ tự kỷ My Corner Art Studio mở cửa vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần. Giờ học buổi sáng bắt đầu từ 9 giờ 30 - 11 giờ 30 và buổi chiều từ 13 giờ đến 15 giờ.

Đều đặn suốt một năm nay, cứ đến thứ 3 và thứ 5 hàng tuần, lớp học lại rộn rã tiếng nói cười của phụ huynh và các em nhỏ bị mắc hội chứng tự kỷ. Lớp học đặc biệt này được sáng lập bởi chị Tâm Trang (còn gọi là SiSi) - một người mẹ đơn thân có con bị tự kỷ - với mục đích tạo ra một sân chơi an toàn, nơi mà các em nhỏ bị tự kỷ được gặp gỡ mọi người, có cơ hội tương tác với bạn bè, được yêu thương và khuyến khích phát triển sáng tạo trong lĩnh vực nghệ thuật. Điều đặc biệt nằm ở chỗ, My Corner hoàn toàn miễn phí, các em nhỏ tham gia lớp học được chị Trang hỗ trợ toàn bộ chi phí và dụng cụ học tập.



Ước mơ của mẹ



Nói về lý do mở lớp học, chị Trang chia sẻ, tất cả đều vì con. Chị Trang chào đón con trai đầu lòng vào năm 40 tuổi và chị hạnh phúc vì điều đó. Giống như những bà mẹ khác, bằng tất cả sự hân hoan, chị Trang dành mọi kỳ vọng vào con của mình. Mọi thứ đều diễn ra êm đẹp cho đến khi Dorjee được 15 tháng tuổi, bác sĩ chẩn đoán em mắc hội chứng phổ tự kỷ, người mẹ này như rơi đến tận cùng của nỗi thất vọng và đau khổ.



Suốt 10 năm ròng rã, chị Trang tìm mọi cách, mọi phương tiện tốt nhất để dạy con, cho con theo học ở trường quốc tế, các trung tâm uy tín,... với mong muốn giúp con phát triển như những đứa trẻ bình thường và hòa nhập với xã hội. Nhưng sau nhiều năm theo đuổi, chị nhận ra rằng, con chị không có khả năng học cao hơn, ước mơ con phát triển như bao đứa trẻ khác là điều không thể.



Đây cũng là lúc chị Trang thay đổi cách nhìn nhận về sự phát triển của con mình. “Tôi đặt ra câu hỏi, liệu rằng mình có đang làm tốn thời gian của con hay không khi đặt con vào một môi trường không có sự phù hợp hay thích ứng với năng lực của con, thay vì cho con cơ hội làm những điều con thích”, chị nói.

Chị Tâm Trang (bên trái) là người sáng lập My Corner Art Studio và chị Uyên (bên phải) là giáo viên hướng dẫn của lớp học.

Sau những tháng ngày nỗ lực đưa đón con theo học ở trường quốc tế, tập trung vào việc hướng Dorjee phát triển như những đứa trẻ khác, chị quyết định cho con học tại nhà và bắt đầu đồng hành cùng Dorjee trong thế giới riêng của con. Bởi hạnh phúc của một người mẹ chính là nụ cười của con, mong con luôn bình an, nhẹ nhàng khôn lớn.

Chị Trang bộc bạch: “Tôi cảm thấy điều quan trọng nhất là con phải trở thành người tử tế. Con phải biết đối nhân xử thế, biết cảm ơn và xin lỗi; con biết yêu thương, con biết mang ơn; biết tính tiền, biết gọi đồ ăn trên mạng,... thế là đủ rồi. Thời gian còn lại của con là để học chữ, biết đọc, biết viết. Nếu con đi lạc, con biết liên lạc cho ai, biết mượn điện thoại của ai để gọi cho mẹ,... Những điều đó quan trọng hơn tất cả những thứ khác với những bé như con nhà tôi”.



Và rồi, để con không phải chịu sự cô đơn, đối mặt với bốn bức tường khi học ở nhà, chị Trang mở ra không gian nghệ thuật My Corner Art Studio, một môi trường học tập tại nhà (homeschooling) dành cho trẻ em tự kỷ. Đó là cách mà My Corner bắt đầu chặng hành trình của mình.

Bức tranh mà Dorjee vẽ chị Tâm Trang được treo trên tường của lớp học.

Lớp dạy vẽ cho trẻ em tự kỷ