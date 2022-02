Nơi nghỉ dưỡng sang trọng và thân mật cho cặp đôi dịp Valentine

Hội An với bầu không khí yên bình không lẫn vào đâu được, sẽ hấp dẫn những cặp đôi đang tìm kiếm một chuyến nghỉ ngơi yên bình và thư thái. Những cặp đôi muốn tận hưởng từng khoảnh khắc trong chuyến đi sẽ thích tản bộ dọc những con đường quanh co với vô số đèn lồng rực rỡ và nhiều công trình kiến trúc truyền thống vẫn được bảo tồn tốt; tham quan Phố Cổ Hội An trên những chuyến xích lô đầy thư giãn.

Hay chúng ta có thể chèo những chiếc thuyền xinh xắn được trang trí bởi đèn lồng thu nhỏ để dạo quanh dòng sông Hoài trữ tình. Rời xa nhịp sống hối hả và hòa mình vào khung cảnh thanh bình của Hội An sẽ là kỷ niệm khó quên mà bạn và người ấy luôn trân trọng trong nhiều năm tới.

Các cặp đôi có thể ghé Allegro Hoi An - A Little Luxury Hotel & Spa với 9,3 điểm và 508 đánh giá trên Booking.com để thư giãn trong ngày nghỉ tại đây. Khách sạn có hồ bơi ngoài trời mở cửa quanh năm, đồng thời cung cấp miễn phí xe đạp cho khách sử dụng và dịch vụ đưa đón tới Phố Cổ Hội An và Bãi Biển An Bàng đối với khách lưu trú.

Đà Nẵng - Thiên đường “tất cả trong một”

Bạn và nửa kia không thể quyết định du lịch trên núi hay dưới biển, trải nghiệm một chuyến phiêu lưu thú vị hay tận hưởng một kỳ nghỉ dưỡng thư thái? Vậy thì Đà Nẵng - mang đến tất cả những trải nghiệm này - chính là giải pháp lý tưởng cho bạn.

Được thiên nhiên ưu ái ban tặng vô số cảnh quan tươi đẹp như biển, núi, sông, đảo, Đà Nẵng sẽ mang đến cho các cặp đôi cơ hội tạo nên những kỷ niệm đẹp khó quên trong chuyến du lịch. Bán đảo Sơn Trà hoang sơ, bãi biển Mỹ Khê với bờ cát trắng trải dài và Ngũ Hành Sơn hùng vĩ ở phía Đông; Bà Nà Hill nổi tiếng và đèo Hải Vân cheo leo ở phía Tây và Bắc - tất cả đều nằm trong thành phố Đà Nẵng xinh đẹp. Cho dù bạn và người yêu thích leo núi hay thư giãn dưới ánh mặt trời trên bãi biển, bạn đều có thể trải nghiệm tất cả ở đây.

Và Sheraton Grand Danang Resort với 8,8 điểm và 362 đánh giá chắc hẳn sẽ không làm các bạn thất vọng. Khu nghỉ dưỡng này có hồ bơi vô cực ngoài trời và hồ bơi trẻ em. Spa tại khách sạn sẽ mang đến cho khách những giây phút thư giãn sau một ngày dài khám phá thành phố Đà Nẵng với vô số các loại liệu pháp hồi phục sức khỏe.