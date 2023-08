Nơi nào nhiều vi khuẩn nhất trên máy bay?

Nút điều chỉnh điều hòa, quạt gió trên đầu hành khách cũng là một trong những nơi chứa nhiều vi khuẩn nhất trên máy bay. Nhiều người tưởng rằng vị trí này khá sạch vì liên tục được luồng gió thổi qua. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm mẫu lấy từ hệ thống điều hòa trên máy bay lại chứa tới 1.838 vi khuẩn trên một centimet vuông.

Rất may là hành khách không thường xuyên điều chỉnh các nút này. Nếu làm việc đó, bạn nên rửa tay thật cẩn thận, đặc biệt là trước khi ăn.

Dây an toàn

Khóa an toàn ở ghế ngồi cũng có mặt trong danh sách những thứ chứa nhiều vi khuẩn nhất trên máy bay dù rất ít người nghĩ như vậy. Trung bình, một chiếc khóa an toàn chứa 1.483 vi khuẩn trên một centimet vuông. Các chuyên gia vệ sinh dịch tễ khuyên bạn nên rửa tay sau khi cầm vào khóa an toàn hoặc trước khi dùng bữa trên máy bay, cho dù bạn không chạm vào khóa an toàn quá lâu.