Nỗi lòng phạm nhân trước ngày đặc xá

Theo bản án của TAND TP Hà Nội, ngày 28/10/2017, Lê Thanh Tùng ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cùng đồng bọn chém anh Đỗ Hoàng Hiệp khiến anh Hiệp bị thương rất nặng. Tùng muốn có bệnh án tâm thần để trốn tội nên đã tìm gặp một phụ nữ nhờ người này môi giới làm giúp bệnh án tâm thần giả. Người này gặp Nguyễn Tuấn Sơn (sinh năm 1984), nguyên kỹ thuật viên trưởng, Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I nhờ làm giúp. Sơn nhận lời rồi dẫn Tùng vào gặp Phong. Phong đồng ý “giúp đỡ” với chi phí khoảng 85 triệu đồng.

Để làm giả hồ sơ, Phong yêu cầu một bệnh nhân khác trong viện đi chụp, chiếu sau đó Phong dùng kết quả đó ghi tên Lê Thanh Tùng. Phong còn tự lấy máu của mình cho vào ống bệnh phẩm ghi tên Lê Thanh Tùng để lập phiếu xét nghiệm sinh hóa máu và phiếu xét nghiệm tế bào ngoại vi rồi gửi đi xét nghiệm lấy kết quả đưa vào hồ sơ bệnh án của Tùng, rồi kết luận Tùng mắc bệnh “Tâm thần phân liệt thể Paranoid”. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Phong đưa bệnh án giả của Tùng cho nhân viên hành chính nhập số hiệu, vào sổ y lệnh, sổ theo dõi thuốc, sổ theo dõi ra vào viện.

Ngày 18 và 19/12/2017, bệnh viện có thông báo kiểm tra định kỳ nên Phong yêu cầu Sơn gọi Tùng đến bệnh viện nhằm đảm bảo quân số. Tùng cũng vào viện sinh hoạt như bệnh nhân, khi đoàn kiểm tra xong mới về nhà. Ngày 19/1/2018, Lê Thanh Tùng bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt. Tại cơ quan công an, Tùng không khai nhận hành vi phạm tội và nói đang mắc bệnh tâm thần nên không hợp tác trong quá trình điều tra. Mẹ Tùng đến Công an quận Hoàn Kiếm giao nộp bộ hồ sơ bệnh án điều trị nội trú bệnh tâm thần (bản sao) của Tùng do Bệnh viện Tâm thần Trung ương I cấp. Tuy nhiên, cơ quan điều tra phát hiện bệnh án “có vấn đề” nên đã xác minh, điều tra, làm rõ Thân Thái Phong là người đã làm giả bệnh án tâm thần cho Lê Thanh Tùng...

Lúc mới bị bắt, Phong suy sụp, chán nản vô vì bản thân là người học hành tử tế, có nghề nghiệp ổn định, chỉ vì hám lợi trước mắt nên đã đánh mất tất cả. Bị kết án 8 năm, thi hành án ở Trại giam Thanh Lâm, Phong càng buồn rầu, chán nản hơn. Thấy Phong như vậy, các cán bộ đã phân tích, động viên anh ta rằng nếu không nỗ lực cải tạo thì không thể hưởng khoan hồng, thời gian trở về sẽ xa hơn. Chính sự quan tâm, động viên của các cán bộ công an đã khiến Phong bình tâm lại.