Nỗi lòng cụ bà mang thân phận giết người hơn 30 năm

TAND tỉnh Cao Bằng vừa ban hành quyết định công nhận thỏa thuận của các đương sự liên quan vụ gia đình cụ Nguyễn Thị May (84 tuổi, ở TP Cao Bằng) và 2 con là Trần Thị Nga (57 tuổi) cùng ông Trần Ngọc Hùng (52 tuổi) bị bắt oan trong vụ quân nhân Lê Danh Tân bị đánh chết hồi tháng 2/1988.

Theo tài liệu vụ án, rạng sáng 8/2/1988, anh Tân bị đánh chết và đẩy xuống hố phân lợn sau nhà cụ May. VKS Quân sự tỉnh Cao Bằng (nay là VKS Quân sự Quân khu 1) sau đó bắt giữ, khởi tố 3 mẹ con cụ May về tội "Giết người". Tuy nhiên, do không đủ căn cứ buộc tội, cụ May, bà Nga và ông Hùng lần lượt được thả. Thời gian họ bị giam giữ lần lượt là 2 tháng, 9 tháng và 2 năm.

Sau hơn 30 năm không tìm được tiếng nói chung với VKS về hướng giải quyết vụ việc, tháng 10/2021, gia đình quyết định khởi kiện VKSQS Quân khu 1, đề nghị xin lỗi công khai và bồi thường. Ban đầu, gia đình yêu cầu tổng số tiền 15 tỷ đồng cho các chi phí các như tổn hại về sức khỏe, tinh thần, thu nhập, chi phí kêu oan, thuê luật sư... Số tiền này sau đó được điều chỉnh còn 10 tỷ đồng .

Năm 2022, sau nhiều phiên hòa giải, phía nguyên đơn (gia đình cụ May) và bị đơn (VKSQS Quân khu 1) đi đến thống nhất về số tiền đền bù là 5 tỷ đồng . Ngoài ra, VKS có trách nhiệm giao quyết định đình chỉ điều tra bị can cho 3 mẹ con cụ và xin lỗi công khai trên báo.

Coi nạn nhân như cháu ruột

Theo chia sẻ của cụ May, Thượng úy Lê Danh Tân (SN 1959, cán bộ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng) là bạn thân của anh Lê Văn Trường, cháu ruột cụ May. Người này thường ghé nhà cụ May chơi và ngủ lại. Sau khi anh Trường mất năm 1986, anh Tân vẫn hay qua lại và được gia đình coi như cháu trong nhà.

"Gia đình tôi luôn yêu mến, coi Tân như con cháu trong nhà. Không ngờ có ngày tôi bị bắt và kết tội là kẻ chủ mưu sát hại cậu ấy", người phụ nữ 84 tuổi chia sẻ.