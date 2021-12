Nới lỏng cho sản xuất, người dân càng chủ quan chống dịch

Your browser does not support the audio element.

Ngày 7/12, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau đã có cuộc họp với các sở, ngành và TP Cà Mau sau khi số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh tăng cao.

Bí thư Cà Mau nêu nguyên nhân F0 tăng cao

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau, trong 10 ngày qua, diễn biến dịch hết sức phức tạp với số ca mắc hằng ngày liên tục tăng, trung bình hơn 500 ca/ngày. Tính đến hết 7/12, toàn tỉnh đã ghi nhận 12.983 ca mắc Covid-19 (riêng ngày 6 và 7/12 mỗi ngày có trên 600 ca, là những con số kỷ lục từ trước đến nay), đã có 59 người tử vong.

Riêng TP Cà Mau, trong 10 ngày qua có 2.137 ca mắc Covid-19; trong đó có 1.250 ca trong cộng đồng, chiếm tỷ lệ hơn 58%. Chỉ trong 2 ngày 6 và 7/12, đã phát hiện hơn 360 ca mắc trong cộng đồng ở thành phố.